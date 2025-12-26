Články roku 2025, část druhá: Další výběr toho nejzajímavějšího čtení z magazínu PročNe

Česká kuchyně v kontextu dlouhověkosti, zdraví a udržitelnosti. Šéfkuchařka Jana Jelič ukazuje, že návrat k jednoduchosti, kvalitním surovinám a rytmu přírody nemusí znamenat kompromis v chuti. Spíš naopak – může být cestou k budoucnosti.
Jaké je menu v nejlepších českých restauracích?
Nahlédnutí do kuchyní restaurací oceněných Michelinem odhaluje, jak dnes vypadá špička české gastronomie. Konkrétní menu, rukopis šéfkuchařů i důraz na sezonnost ukazují, že česká scéna dozrála. A že hvězdy nejsou náhoda, ale výsledek dlouhodobé práce.
Film roku, nejlepší režie a audiovizuální počin – velký barevný příběh o Amerikánce získal hned tři Ceny české filmové kritiky. Nominovaný byl v pěti kategoriích. Dospívání režiséra Viktora Tauše divoce zformovaly opojné devadesátky, drogy i tři roky na ulici. Tam potkal Amerikánku a teď, po 25 letech, o ní natočil mimořádný film – za 90 milionů korun. Náš rozhovor trval čtyři hodiny, jeho upřímné vyprávění byste ale dokázali poslouchat třeba celý den.
Čtyři mezinárodní ocenění potvrzují, že PročNe obstojí i v celoevropské konkurenci. Mezinárodní porota ocenila fotosérii s majiteli vozů Saab, rozhovory a focení s nejžádanějšími mladými českými herci, fashion story s hokejistou Ondřejem Palátem a značkou Louis Vuitton i rozhovor s uznávaným architektem Danielem Libeskindem.
Jeho život je plný železa i výtvarného umění. Majitel jedné z největších fabrik na výrobu lahví na stlačený plyn je také vášnivý sběratel umění. Navštívili jsme ho na vítkovickém zámku, prošli s ním továrny lahvárny, kde syčí pára nad rozžhavenou ocelí, nechali se provést Galerií Gong a debatovali o vztazích mezi umělci československé poválečné generace.
Afrika zde není exotickým pozadím, ale plnohodnotným vinařským regionem s vlastním příběhem. Sledujte cestu vína napříč kontinenty i kulturami. Překvapivý a inspirativní pohled na světovou vinařskou mapu.
Kavárnice se svou zákaznicí vybudovaly bistro se skvělou gastronomií a divokou zahradou, kam se budete chtít vracet. Na pravém břehu Vltavy, na dohled od Trojské lávky a jen pár minut od bran pražské zoologické zahrady, se za nenápadnou zdí ukrývá místo s neopakovatelnou atmosférou a skvělým jídelním lístkem.
Uznávaný belgický umělec Wim Delvoye zkoumá do hloubky obyčejná témata našich životů, aby je převrátil vzhůru nohama a donutil nás se nad světem kolem nás zamyslet. Navštívili jsme ho v jeho studiu v Gentu a mluvili i o tom, proč se vydal na uměleckou dráhu a jaké to je tetovat prasata.
Loni vyhrál se svým parťákem závod Rolex Middle Sea Race, jako první a jediný Čech jezdí závody lodní třídy Class 40 a teď se chce profesionální jachtař Milan Koláček kvalifikovat na nejtěžší závod na světě – Vendée Globe.
Matcha jako fenomén, který v Praze zakořenil naplno. Výběr míst ukazuje, že nejde jen o trend, ale o kulturu přípravy i chuti. Průvodce pro ty, kdo hledají kvalitu i atmosféru.
Zvuk jako architektonický i kulturní fenomén. Hlavní roli přitom v ikonické továrně Bang & Olufsen hraje „obyčejný“ hliník.
Školy a školky očima architektů, kteří berou dětský svět vážně. Realizace ukazují, že prostředí ovlivňuje kreativitu, bezpečí i radost z učení. Inspirativní pohled na architekturu s dlouhodobým dopadem.
Dům, který se nesnaží krajině dominovat, ale stát se její součástí. Pod hřebenem Bílých Karpat se otevírá do krajiny nové sídlo rodinné firmy Janošík. Architekturou prostupuje přicházející světlo a okna v podání valašského výrobce tady dostávají úplně jinou roli. Spojují.
Dvojportrét dvou výrazných osobností a jejich pohled na práci, úspěch i odpovědnost. Rozhovor o hodnotách, které přetrvávají i v proměnlivé době. Setkání zkušenosti s vizí.
Svět umění očima galeristy, který se v něm pohybuje celý život. Rozhovor s Jakubem Kodlem nabízí pohled do zákulisí trhu, vztahů i intuice. Umění zde není investicí, ale dialogem.
Na lesní koupaliště se chodilo v Liberci odjakživa. Poslední roky ale už jen chátralo, a tak se architekt ze studia mjölk Jan Vondrák s manželkou rozhodli, že mu vrátí jeho zašlé kouzlo, aby sem zase začali přicházet nadšení plavci, výletníci a otužilci.
Muži s vášní:
iPhone Air versus iPhone 17 Pro. Otestovali jsme novinky od Applu. Zatímco Air sází na jednoduchost, 17 Pro staví na síle, stabilitě a profesionálním výkonu. Podívejte se, jak si vedly v praxi.
Rozhovorům s novináři se obvykle vyhýbá, když ale dojde na debatu o jídle, je neústupným zastáncem farmářů bojujících s levnější konkurencí z řad průmyslových výrobců. Celý život Jiřího Jelínka se totiž točí kolem jídla, Itálie a snahy naučit Čechy jíst kvalitní zdravé potraviny.
