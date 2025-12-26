Hledat Předplatné
Články roku 2025, část druhá: Další výběr toho nejzajímavějšího čtení z magazínu PročNe

Marie Kolajová
26. 12. 2025 09:00 ▪ 5 min. čtení    
PročNe 2025
PročNe 2025 Autor ▪ archiv redakce PročNe
Celý rok jsme hledali příběhy, které mají přesah – v gastronomii, architektuře, designu, technologiích i osobních osudech. Vybrali jsme texty, které nás bavily nebo překvapily. Teď tenhle kurátorský výběr odemykáme všem ke čtení.

Nová, česká, dlouhověká

Česká kuchyně v kontextu dlouhověkosti, zdraví a udržitelnosti. Šéfkuchařka Jana Jelič ukazuje, že návrat k jednoduchosti, kvalitním surovinám a rytmu přírody nemusí znamenat kompromis v chuti. Spíš naopak – může být cestou k budoucnosti.

Šéfkuchařka Jana Jelič

Jaké je menu v nejlepších českých restauracích?

Nahlédnutí do kuchyní restaurací oceněných Michelinem odhaluje, jak dnes vypadá špička české gastronomie. Konkrétní menu, rukopis šéfkuchařů i důraz na sezonnost ukazují, že česká scéna dozrála. A že hvězdy nejsou náhoda, ale výsledek dlouhodobé práce.

CzechTourism uzavřel tříletou smlouvu s vydavatelem průvodce po restauracích Michelin Guide

Vizuální epos o Amerikánce

Film roku, nejlepší režie a audiovizuální počin – velký barevný příběh o Amerikánce získal hned tři Ceny české filmové kritiky. Nominovaný byl v pěti kategoriích. Dospívání režiséra Viktora Tauše divoce zformovaly opojné devadesátky, drogy i tři roky na ulici. Tam potkal Amerikánku a teď, po 25 letech, o ní natočil mimořádný film – za 90 milionů korun. Náš rozhovor trval čtyři hodiny, jeho upřímné vyprávění byste ale dokázali poslouchat třeba celý den.

Režisér Viktor Tauš

Ocenění pro PročNe

Čtyři mezinárodní ocenění potvrzují, že PročNe obstojí i v celoevropské konkurenci. Mezinárodní porota ocenila fotosérii s majiteli vozů Saab, rozhovory a focení s nejžádanějšími mladými českými herci, fashion story s hokejistou Ondřejem Palátem a značkou Louis Vuitton i rozhovor s uznávaným architektem Danielem Libeskindem.

Magazín PročNe získal čtyři prestižní evropská ocenění

Rozhovor s Janem Světlíkem

Jeho život je plný železa i výtvarného umění. Majitel jedné z největších fabrik na výrobu lahví na stlačený plyn je také vášnivý sběratel umění. Navštívili jsme ho na vítkovickém zámku, prošli s ním továrny lahvárny, kde syčí pára nad rozžhavenou ocelí, nechali se provést Galerií Gong a debatovali o vztazích mezi umělci československé poválečné generace. 

Jan Světlík

Velký africký příběh vína

Afrika zde není exotickým pozadím, ale plnohodnotným vinařským regionem s vlastním příběhem. Sledujte cestu vína napříč kontinenty i kulturami. Překvapivý a inspirativní pohled na světovou vinařskou mapu.

Vinařství Klein Constantia

Velká trojská hostina

Kavárnice se svou zákaznicí vybudovaly bistro se skvělou gastronomií a divokou zahradou, kam se budete chtít vracet. Na pravém břehu Vltavy, na dohled od Trojské lávky a jen pár minut od bran pražské zoologické zahrady, se za nenápadnou zdí ukrývá místo s neopakovatelnou atmosférou a skvělým jídelním lístkem. 

V zahradě barokního Trojského zámku otevřelo moderní Bistro Karel.

Plán B

Uznávaný belgický umělec Wim Delvoye zkoumá do hloubky obyčejná témata našich životů, aby je převrátil vzhůru nohama a donutil nás se nad světem kolem nás zamyslet. Navštívili jsme ho v jeho studiu v Gentu a mluvili i o tom, proč se vydal na uměleckou dráhu a jaké to je tetovat prasata.

Belgický umělec Wim Delvoye

Velký námořní projekt

Loni vyhrál se svým parťákem závod Rolex Middle Sea Race, jako první a jediný Čech jezdí závody lodní třídy Class 40 a teď se chce profesionální jachtař Milan Koláček kvalifikovat na nejtěžší závod na světě – Vendée Globe.

Jachtař Milan Koláček

#HotSpots: Matcha

Matcha jako fenomén, který v Praze zakořenil naplno. Výběr míst ukazuje, že nejde jen o trend, ale o kulturu přípravy i chuti. Průvodce pro ty, kdo hledají kvalitu i atmosféru.

Matcha latté

Továrna na zvuk

Zvuk jako architektonický i kulturní fenomén. Hlavní roli přitom v ikonické továrně Bang & Olufsen hraje „obyčejný“ hliník.

Továrna Bang & Olufsen

Školy a školky

Školy a školky očima architektů, kteří berou dětský svět vážně. Realizace ukazují, že prostředí ovlivňuje kreativitu, bezpečí i radost z učení. Inspirativní pohled na architekturu s dlouhodobým dopadem.

Maple Bear Brno Olomouc | SOA

Dům v krajině, krajina v domě

Dům, který se nesnaží krajině dominovat, ale stát se její součástí. Pod hřebenem Bílých Karpat se otevírá do krajiny nové sídlo rodinné firmy Janošík. Architekturou prostupuje přicházející světlo a okna v podání valašského výrobce tady dostávají úplně jinou roli. Spojují.

Nově postavené zdi ze&nbsp;skládaného betonu otevřely domu náruč, aby mohla přijmout přilehlou louku až do&nbsp;vrchního patra.

Bomma

Dvojportrét dvou výrazných osobností a jejich pohled na práci, úspěch i odpovědnost. Rozhovor o hodnotách, které přetrvávají i v proměnlivé době. Setkání zkušenosti s vizí.

Martin Wichterle (vlevo) a Vadim Horna

Obchodník s uměním

Svět umění očima galeristy, který se v něm pohybuje celý život. Rozhovor s Jakubem Kodlem nabízí pohled do zákulisí trhu, vztahů i intuice. Umění zde není investicí, ale dialogem.

Jakub Kodl

V lese

Na lesní koupaliště se chodilo v Liberci odjakživa. Poslední roky ale už jen chátralo, a tak se architekt ze studia mjölk Jan Vondrák s manželkou rozhodli, že mu vrátí jeho zašlé kouzlo, aby sem zase začali přicházet nadšení plavci, výletníci a otužilci.

Koupaliště v Liberci

Muži s vášní:

Ornitolog

Sporťák

Srdcař

Filozof

Vizionář

Vinice nad Prahou

Na trojském kopci obnovili olympijská medailistka Lenka Vydra Šmídová s manželem zapomenutou vinici a teď tu na Jabloňce s dechberoucím výhledem od Libně až do Dejvic pěstují tři odrůdy, produkují osm tisíc lahví ročně a dodávají víno do vyhlášených pražských restaurací i hotelů.
Chátrající zámeček si Vydrovi koupili před patnácti lety a&nbsp;pustili se do&nbsp;rozsáhlé rekonstrukce. Až pak zjistili, že tu bývala vinice.

Nejnovější iPhony

iPhone Air versus iPhone 17 Pro. Otestovali jsme novinky od Applu. Zatímco Air sází na jednoduchost, 17 Pro staví na síle, stabilitě a profesionálním výkonu. Podívejte se, jak si vedly v praxi.

iPhone Air vlevo, iPhone 17 Pro vpravo

La dolce vita

Rozhovorům s novináři se obvykle vyhýbá, když ale dojde na debatu o jídle, je neústupným zastáncem farmářů bojujících s levnější konkurencí z řad průmyslových výrobců. Celý život Jiřího Jelínka se totiž točí kolem jídla, Itálie a snahy naučit Čechy jíst kvalitní zdravé potraviny.

Jiří Jelínek (na&nbsp;fotce vlevo) s&nbsp;Andreou Fratepietrem, farmářem z&nbsp;Apulie, který mu dodává olivový olej, obrovské olivy Bella di Cerignola nebo artyčoky.

