Nemůžete ji minout. Na konci Valašských Příkaz hned za vjezdem do areálu bývalého zemědělského družstva stojí dlouhá budova obložená černě natřeným modřínem. Obrovské okno na hlavní fasádě je jejím poznávacím znamením i nápovědou, že „okna“ tu dostávají úplně jiný rozměr. Smazávají přechod mezi interiérem a krajinou a vytvářejí unikátní pohledy do okolí.
Přesně to je hlavním tématem rodinné firmy Janošík, která tu už pátou generaci vyrábí okna. Od prvních modelů před sto lety přes standardizovaná eurookna uběhla dlouhá doba. Dnes tu vznikají minimalistická okna na míru architektuře. Nerámují výhledy, ale propojují pozorovatele se světem za sklem. Jste uvnitř a přitom venku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.