Žádné zdržování, je nejvyšší čas dohnat, co se dá. Ať už sháníte poslední dárky pro své milované, nebo chcete ještě nějaké přidat, skočte do auta, na vlak nebo do tramvaje a vydejte se na jistotu. Pro ženu, partnera, dítko, maminku i přátele, pro sebe. Budu stručná:
1/ Spojte nákup s procházkou starou Prahou. Na Kampě za Lennonovou zdí je v krásné zahradě Artisemé, otevřené na Štědrý den a pro největší opozdilce i 25. prosince. Designový obchod plný českých tvůrců je přesně to místo, kde pořídíte skvělé dárky pro kohokoli. Já vybírám talíře s malovanými příběhy Ovidiovy epické básně od vždycky úžasného Michala Bačáka.
2/ Velkým zážitkem je osobní výběr šperku v nádherném studiu Janji Prokić. Může se stát, že tam přicházíte s jasnou představou, odejdete ale s něčím úplně jiným, něčím, co vás chytne a už nepustí. Letos se k ní už nepodíváte, věnujte ale příslib a zapište si 5.ledna, kdy vezmete svou drahou polovičku za ruku a necháte ji užít si tenhle mimořádný nákup. Můj tip je z poslední kolekce plné něžných kosatců…
3/ Zabalit se do ultraměkkého županu a usmívat se nad vánočními motivy ubrousků. Česká značka Marieli už dávno není jen o kvalitních péřových peřinách a křupavém povlečení, teď v jejich novém obchodě můžete třeba do nekonečna mačkat jejich kašmírové plédy, než si jeden z nich stejně nakonec koupíte.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.