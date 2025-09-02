Sílu Pinterestu dokazuje stále rostoucí počet jeho aktivních uživatelů, kterých momentálně je 578 milionů ze všech koutů světa. Výraznou roli přitom hraje generace Z, která tvoří více než polovinu z nich a svými preferencemi tak určuje, jakým směrem se bude ubírat design, móda i životní styl.
Jedním z nejsilnějších trendů letošního podzimu je Art Deco Revival. Estetika dvacátých a třicátých let se vrací v podobě geometrických linií, luxusních materiálů a dramatických vzorů. Uživatelé Pinterestu si na své digitální nástěnky ukládají obrázky interiérů s mosaznými detaily, výraznými svítidly a sofistikovanými barevnými kombinacemi. Vyhledávání spojená s art deco estetikou vykazují obrovský růst. Například fráze „art deco lighting“ vzrostla o 1300 procent, „art deco tiles“ o 645 procent a „art deco kitchen“ o 500 procent. Podle Pinterestu stojí za oblibou touha po glamour prvcích, které přinášejí do interiéru pocit luxusu a zároveň nadčasovosti. Styl se proto nepromítá jen do bytového designu, ale i do módy a doplňků.
Zatímco v době pandemie byl důraz na domácí pracovní prostředí spíše nutností, dnes se proměňuje v kreativní prostor. Trend cubicle chic podporuje personalizovaná a útulná pracovní zákoutí, kde jde funkčnost a estetika ruku v ruce. Zájem o tuto kategorii letos raketově vzrostl. Vyhledávání „cubicle makeover ideas“ stouplo o 2767 procent, „cute desk decor“ o 804 procent a „cubicle wall decor“ o 1076 procent. Tento trend ukazuje, že lidé chtějí pracovat v prostředí, které nejen zvyšuje produktivitu, ale také podporuje kreativitu a psychickou pohodu.
