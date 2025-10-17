Na konci Pařížské ulice, s majestátným panoramatem Hradčan v zádech, se kolemjdoucím otevírá pohled do skleněné kostky na nábřeží. Přes stěny se lámou paprsky zapadajícího slunce a dopadají na pestrobarevný objekt Jana Kalába. Vstupní dveře plynule navazují na chodník a lákají kolemjdoucí k bližšímu prozkoumání tří pater plných uměleckých děl, která se tady přes sklo odvážně ukazují světu. Nová adresa na galerijní mapě metropole se jmenuje KodlContemporary a v polovině září ji tu otevřel Jakub Kodl, nejmladší syn rodiny se 150letou historií sběratelství a obchodování s uměním.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.