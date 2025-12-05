Poznat dobrý sýr není jen tak. Na první pohled větší rozdíl neuvidíte, ten přichází až ve chvíli, kdy začnete ochutnávat. Pak už se nespletete. Ten od farmáře bude plný vůní a chutí, které můžete odkrývat. Ucítíte v něm přírodu, louku s desítkami druhů bylin, kde se pásla zdravá kráva, jejíž mléko pak bez pasterizace použili při výrobě sýru. V Česku tradice sýrařů takřka zmizela, v Itálii a v dalších zemích, jako jsou Švýcarsko, Francie nebo Rakousko, si dodnes zakládají na výrobě sýru tak, jak to dělali jejich předchůdci. Jsou to sýry ušlechtilé, jak je nazývá Jiří Jelínek, zakladatel dnes už legendární pražské prodejny s restaurací The Italians Wine Food a teď i autor knihy o sýrech z řemeslných farem, kterých napříč Itálií ubývá.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.