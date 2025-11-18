Model iPhone Air se ostatním novinkám z nejnovější kolekce Apple nesnaží konkurovat výkonem, který mu jeho technologické parametry ani neumožňují, ale tím, jak se s ním jeho uživateli denně zachází. A to vystihuje přesně i moji zkušenost. Po několika dnech jsem přestala vnímat, že telefon vůbec nosím. Tloušťka něco přes pět milimetrů a hmotnost pod sto sedmdesát gramů naprosto změní to, jak telefon držíte při scrollování na sociálních sítích i při samotném telefonování. Právě tenkost vyvolávala mezi uživateli obavu o jeho pevnost. Na základě užívání mohu s jistotou prohlásit, že i když působí oproti svým předchůdcům křehce, neohýbá se, nevrže, a navíc se z pocitu, že držíte něco tak subtilního a přitom odolného, stává součást uživatelského zážitku.
Když jsem přešla na iPhone 17 Pro, měla jsem pocit, že z airbusu přesedám do obrněného SUV. A nemyslím to zle. 17 Pro je oproti Airu mnohem těžší a z počátku pro mě bylo až překvapivě náročné si opět zvyknout na jeho váhu i menší rozměry obrazovky. Na rozdíl od Airu má displej vyšší jas a kontrast, takže i na přímém slunci zůstává čitelný. Při natáčení videí nebo úpravách fotografií oceníte lepší barevnou kalibraci a vyšší plynulost. Hlavní předností je však výkon. Air má stejný čip A19 Pro, ale 17 Pro má větší prostor pro chlazení a lépe zvládá dlouhodobou zátěž. Když jsem v Airu exportovala delší video, telefon se rychle zahříval. Možná se to jeví jako drobnost, ale jakožto tvůrce obsahu na sociální sítě strávím na telefonu opravdu hodně času a přesně tyto detaily jsou pro mě zásadní. Důležité je zmínit, že Air je kompatibilní pouze s e-SIM, přičemž model 17 Pro funguje i s tradiční fyzickou SIM kartou.
Technicky vzato
Pokud bych měla oba telefony rozebrat čistě technicky, rozdíly se ukážou hned. Oba staví na čipu A19 Pro, ale Air používá pasivní chlazení a má menší kapacitu baterie, tedy 3 149 mAh oproti 4 252 mAh u 17 Pro. V praxi to znamená, že 17 Pro vydrží o dvě až tři hodiny aktivního používání déle, hlavně při natáčení a hraní her. Také optika je jiná. Air má jeden 48Mpx širokoúhlý snímač, zatímco 17 Pro k němu přidává ještě ultra-širokoúhlý a teleobjektiv s optickým zoomem 8x.
S baterií u modelu Air zvládnete běžný pracovní den. V rámci testování jsem jej vzala s sebou na víkendovou dovolenou v Barceloně, kde jsem celý den používala mapy a fotoaparát. Během odpoledne jsem musela k telefonu připojit externí nabíječku, kterou Apple vydal přímo pro Air, protože baterie nestačila. 17 Pro si při zátěži drží vyšší výkon i delší výdrž o zhruba patnáct procent, což v praxi znamená, že v podvečer nebudete počítat procenta na baterii, jelikož vám vydrží bez nutnosti dobíjení celý den.
