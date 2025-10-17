Ukryté v lese, kam vede jen jedna úzká zpevněná cesta a turistická stezka, leží krásné a tiché koupaliště s přírodní nádrží. Letní sezona tady nehraje žádnou roli, v Ruprechticích v Liberci je i uprostřed léta chladná voda. Když byly letos v červenci ty nejteplejší dny, tak tu prý bylo plno, třeba i dvacet lidí ve vodě najednou. Jinak sem přicházejí hlavně náruživí plavci a otužilci.
„Ale začali nám sem chodit návštěvníci večer na pivo, to nám přijde taky sympatické,“ usmívá se Jan Vondrák, architekt ze studia Mjölk. Spolu se svou manželkou Marií se vrhli do práce a vybudovali tady zcela nové zázemí i se stánkem s občerstvením – se stejným rukopisem jednoduchých linií a odkazem na genius loci tohoto mimořádného místa. „Všichni Liberečané běhají po kopcích, jezdí na kole a na lyžích nebo se právě otužují,“ vysvětluje.
