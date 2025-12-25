Rochová, Kovaříková, Nademlýnská: Tvořivou svobodu si musíte odmakat
Tři nejvýraznější české návrhářky mluví otevřeně o realitě tvůrčí práce, tlaku trhu i nutnosti vymezit si vlastní prostor. Jejich dialog není jen o módě, ale o dlouhodobé udržitelnosti kreativity. Společně ukazují, že svoboda v designu není samozřejmost, ale výsledek disciplíny a vytrvalost.
Chléb jako kulturní fenomén, ne jen každodenní potravina. Reportáž z Esky mapuje cestu od surovin přes řemeslo až k výsledné chuti a vůni. Ukazuje, proč se obyčejný bochník může stát symbolem současné gastronomie.
Brutalistní hotel InterContinental se po letech chátrání proměnil v dokonale promyšlený Fairmont Golden Prague, který láká na spojení architektury a umění, špičkovou gastronomii a se střízlivou noblesou vrací život na místo, které dřív patřilo jen hotelovým hostům. Otevřít hotel lidem a propojit ho s městem byla totiž hlavní myšlenka autora projektu, architekta Marka Tichého.
Zapomeňte na předsudky, skvělou gastronomii dnes najdete i za zdmi luxusních hotelů
Luxusní hotel už dávno není jen kulisou, ale plnohodnotnou gastronomickou destinací. Hotelové restaurace v Praze boří stereotypy a stávají se laboratoří současné kuchyně. Důraz je kladen na kvalitu, autenticitu i přístup k hostům.
Kostky jsou vrženy, do rekonstrukce za 1,4 miliardy
Pragerovy kostky čeká proměna za 1,4 miliardy korun. Ikonické budovy z 70. let dostanou novou střechu, moderní technologie i veřejně přístupné prostory. Rekonstrukce slibuje citlivou obnovu modernistické architektury, aniž by ztratila svůj původní charakter.
Pět výjimečných hotelů ukazuje Řecko jinak než skrze turistické klišé. Architektura, krajina a klid zde tvoří harmonický celek. Článek je pozvánkou k pomalému cestování a promyšlenému luxusu.
Minimalismus a funkce: Jan Plecháč v módním editorialu
V neuhlazených podmínkách a v krizi často vznikají skvělé projekty – důležité je vytrvat a jít si za svým, říká v našem rozhovoru Jan Plecháč, designér se skvělým citem pro detail a zálibou v minimalistické a nápadité módě. Proto jsme ho vzali do poloprázdné tréninkové haly Cirku La Putyka, kde se před objektivem mohla i beze slov naplno rozehrát jeho osobnost.
Setkání dvou generací českého designu v jednom rozhovoru. Pelcl a Plecháč reflektují proměnu oboru, role designéra i odpovědnost vůči společnosti.
Michelin letos poprvé oficiálně uděloval své hvězdy v Česku a potvrdil, že tuzemská scéna dospěla do mezinárodního kontextu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.