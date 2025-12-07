První desatero pod stromeček má na svědomí lifestylový redaktor Ondřej Elsner. Nechte se inspirovat.
1. Andělská
Někdy se vyplatí podlehnout mediálnímu humbuku. Zvučným příkladem poslední doby je album Lux, za kterým stojí katalánská zpěvačka Rosalía. Její čtvrtá deska je déle než rok připravovaným manifestem hudby a hned po své premiéře 7. listopadu na sebe strhla pozornost celé planety, vysloužila si výhradně oslavné kritiky, ze všech možných poslechových žebříčků sesadila dosavadní zlatici Taylor Swift a dala vzniknout online iniciativě, která žádá, aby toto dílo bylo nominováno na Pulitzerovu cenu. To se neamerické umělkyni a výkonné producentce z čistě technických důvodů nemůže povést, nicméně tu máme unikátní dílo, které balancuje na pomezí populární hudby a duchovního zážitku plného euforie, náboženské ikonografie, folkloru a slz. Vaši duši ukradnou andělské chorály, síla londýnského symfonického orchestru, třináct zpívaných jazyků včetně španělštiny, němčiny, ukrajinštiny, japonštiny či latiny, hutná strojová elektronika Rosalíiny mentorky Björk i brutální, řvaný rap Yvese Tumorą. Album Lux je soustředěné, bohaté, rozmáchlé a krásné. Darujte hudbu, v tomto případě darujete velký zážitek a zcela jistě novou klasiku. www.rosalia.com
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.