Aby se tihle dva sešli v jeden den ve sklárně ve Světlé nad Sázavou, to se už dlouho nestalo. Její majitel Martin Wichterle se kromě skla věnuje naplno ještě strojírenství – jeho Wikov by se měl podle plánů v roce 2028 dostat na tržby okolo 14 miliard korun, což je zhruba dvojnásobek současného stavu.
Vadim Horna, který se k němu připojil jako obchodní ředitel před čtyřmi lety a poslední rok je generálním ředitelem sklárny Bomma i sesterského Rücklu z Nižboru, sem přijíždí většinou každý týden. Se svým nadřízeným má pravidelné mítinky, aby mu reportoval čísla. Ve sklářském průmyslu se pohybuje roky, a tak razí cestu pomalého, ale stabilního růstu a to se mu s portfoliem svítidel Bomma daří. Tržby celé skupiny by měly tento rok dosáhnout na 560 milionů korun a EBITDA na 70 milionů. „Je to nejlepší výsledek historie. A vidíme, že zájem o naše produkty stále roste,“ poznamenává Wichterle.
