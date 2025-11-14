Na klasicistní zámeček z 18. století se přestěhovali před patnácti lety. Neutěšeně zarostlý pozemek v pražské Troji na památkově chráněné Černé skále tady sice prudce klesá téměř na úroveň Vltavy, slibuje ale dokonalé výhledy na východ i západ slunce. Prvotní myšlenkou nových majitelů bylo najít idylické místo pro rodinný život a zrekultivovat v horní části zahrady okrasné keře a ovocné stromy, které tu vždy byly.
„Bydleli jsme tady už asi dva roky, a jak jsme se pustili do čištění terénu, zjistili jsme, že na západě jsou ukryté staré vinné terasy. Takže jsme si řekli, že když už tady jsou, tak na ně zkusíme něco vysadit,“ vzpomíná Lenka Vydra Šmídová při procházce po vinici.
