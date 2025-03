Pokud zná někdo naše TOP ženy Česka obzvláště dobře, jsou to tyhle tři dámy. Desítky let jim berou míry, debatují nad návrhy a dotvářejí jim finální oděvy na míru přesně tak, aby zdůraznily osobnost své nositelky. Liběna Rochová, Tatiana Kováříková a Klára Nademlýnská. Všechny se navzájem dobře znají, respektují se a mají se rády. My jsme je pozvali k jednomu stolu a povídali jsme si o řemesle módní návrhářky.

Každá z nich se pohybuje v trochu jiné oblasti módní tvorby, všechny tři ale patří k nejlepším a také nejžádanějším českým návrhářkám. Zákaznice mezi nimi kličkují a skládají svůj šatník podle příležitosti. Klasické siluety a byznys obleky od Tatiany Kováříkové, dokonalé kabáty a až umělecké róby od Liběny Rochové i střízlivější modely s důmyslnými detaily, které na první pohled prozrazují rukopis Kláry Nademlýnské. Všechny tři se shodují, že navrhovat šaty je krásné a komplikované řemeslo, které obnáší znát střihy i techniky, že ty nejlepší látky si vyberou jen ony samy, protože si je musí nejdřív osahat, a že se návrhářstvím v Česku dá uživit, ale musíte ho opravdu milovat a být mu oddaný. Zbývá vám ještě 90 % článku První 2 měsíce předplatného za 40 Kč První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Všechny články v audioverzi + playlist Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.