Před šesti lety se Markovi Tichému naskytla příležitost zúčastnit se jedné velmi zajímavé architektonické soutěže na přestavbu hotelu a jeho okolí. To místo dobře znal – na konci Pařížské ulice, s výhledem na Vltavu, Letenské sady i Pražský hrad, už roky tu chátral kdysi slavný hotel InterContinental, jediná pětihvězda v Československu, o které mu v dětství vyprávěl tatínek stavební inženýr. Uzavřený brutalistní komplex dosud odrazoval kolemjdoucí už na dálku, a tak tu postupně vznikl téměř mrtvý veřejný prostor. A on teď mohl přinejmenším promluvit do toho, jak by se dalo s celou oblastí pracovat tak, aby tudy začal proudit život i mimo hotelové zdi.

Zbývá vám ještě 95 % článku