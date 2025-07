Pražský Alcron propojuje špičkové jídlo s noblesní atmosférou už od roku 1932. Pod vedením šéfkuchařů Richarda Bielika a Josefa Křížka zde vznikají inovativní pokrmy. Jídlo připravují z často opomíjených lokálních surovin. Součástí zážitku je i Alcron Bar, kde si vychutnáte signature drinky inspirované historií místa, jako je Prima Balerina nebo Velvet Revolution. Pokud zde toužíte uspořádat setkání na počest nějaké zvláštní příležitosti, můžete si zarezervovat i soukromý mixologický servis. V kavárně, na niž narazíte přímo u vstupu, dominuje rostlinná strava. Elias Coffee Shop prezentuje své jídlo jako palivo. Najdete zde zdravou a vyváženou nabídku od smoothies přes výživné snídaně až po něco sladkého na zub.

Restaurace ZEM v hotelu Andaz Prague nabízí odvážné a hravé menu kombinující lokální chutě a japonské vlivy. V interiéru inspirovaném retrofuturismem dvacátých let se z otevřené kuchyně linou vůně dřeva, páry a grilovaného masa i zeleniny. Šéfkuchař Libor Kristofčák staví menu na jednoduchých surovinách, které povyšuje do kulinárního umění. Z nabídky lze vypíchnout například tuna tataki či bramborové vafle s uzeným sýrem a lanýžovým medem. Po večeři zamiřte do stylového místního MEZ baru a ochutnejte koktejly čerpající inspiraci z mýtů a magie starých Čech.

Restaurace Zlatá Praha hotelu Fairmont Golden Prague se nachází na střeše budovy, a tak nabízí dechberoucí panoramatický výhled na historické centrum města. V interiéru, který elegantně propojuje klasiku s modernou, se servíruje moderní česká kuchyně v zážitkovém pojetí, s důrazem na sezonnost a lokální tradici. Kromě střešní restaurace mohou hosté zamířit také do sofistikovaného baru Golden Eye, kde koktejly potěší nejen chuťové buňky, ale i oko. Pokud hledáte místo v centru na snídani, zkuste Kafka Brasserii, kde si pochutnáte na klasickém českém hemenexu.

Přízemní restaurace Greenhouse je neformální, ale stylové místo, které oslavuje českou pivní kulturu a nabízí jak veganské, tak vegetariánské pokrmy, ale i grilované maso, mořské plody a české speciality. Její interiér i terasa jsou inspirovány přírodou. Zelené bylinkové záhony i design z přírodních materiálů v kombinaci s betonem a kovem vytvářejí propojení s řekou a panoramatem Pražského hradu.

Izraelský šéfkuchař Eyal Shani přivezl do Prahy koncept, který se ve Vídni stal hitem. Restaurace Seven North v hotelu Sir Prague je jedním z nejživějších gastronomických míst ve městě. V nabídce tu najdete odvážná, často vegetariánská jídla určená ke sdílení, jako například sashimi z lilku nebo flambovaného mořského vlka. Seven North sází na sezonní a lokální suroviny, hru s texturami a chutěmi, ale i neformální atmosféru a podmanivý servis, který vás přenese do slunného prostředí Středozemního moře, od prvního kousku focaccie po poslední lžičku malinového malabi.

Hotel W Prague na Václavském náměstí a jeho restaurace Le Petit Beefbar vás zaujme hned na první pohled. Interiér s atmosférou dvacátých let a pečlivě sestavené menu tu vytvářejí sofistikovanou, ale přístupnou kuchyni, která potěší jak milovníky steaků, tak gurmány s vytříbeným jazykem. Na střeše najdete sezonní Above Rooftop, který kombinuje latinskoamerické a japonské chutě ve stylu izakaya s panoramatickým výhledem, kde se střídají šéfkuchaři, díky čemuž má toto místo energickou atmosféru. Barový svět pokračuje přes den ve společenském W Lounge, kde si můžete dát výběrovou kávu, drobný snack nebo signature drink. Jakmile se setmí, dění se přesune do Minus One temně elegantního koktejlového baru s DJ sety a experimentální mixologií. A ráno? W Breakfast servíruje snídaňové menu až do jedenácti hodin.