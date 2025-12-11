Pět hvězdných restaurací v Praze a čtyři další v regionech. Slavný michelinský průvodce ocenil celkem devět českých podniků, které splňují pět jeho přísných kritérií: kvalita použitých surovin, harmonie chutí, mistrovství kulinářských technik, osobitá kuchyně odrážející personu šéfkuchaře a dlouhodobá konzistence menu.
Bodovaly stálice v žebříčku, vedle nich ale zářilo i šest nových jmen, nicméně dobře známých na české gastroscéně. Rozdával se také Bib Gourmand, kterým se teď pyšní 18 podniků.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.