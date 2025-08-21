Začátkem srpna prodala britská těžařská společnost Gemfields značku Fabergé americké firmě SMG Capital, kterou vede technologický podnikatel Sergej Mosunov. Hodnota transakce činí padesát milionů dolarů, z čehož čtyřicet pět milionů bude vyplaceno okamžitě, zbylých pět milionů formou licenčních plateb v průběhu příštích let. Gemfields hodlá získané prostředky využít k rozvoji svých těžebních projektů v Africe, především rubínů v Mosambiku a smaragdů v Zambii.
Fabergého vejce se řadí mezi nejdražší sběratelské předměty na světě. Jejich hodnota se odvíjí od rarity, stavu i historického významu. Největší soukromou sbírku dnes vlastní ruský miliardář Viktor Vekselberg, který v roce 2004 odkoupil devět vajec z kolekce amerického vydavatele Malcolma Forbese údajně za cenu přes sto milionů dolarů. Další významné kusy vlastní moskevský Kreml, londýnské Victoria & Albert Museum či Metropolitní muzeum v New Yorku.
Historie klenotnické ikony
První z celkem padesáti císařských vajec nechal v roce 1885 vyrobit car Alexandr III. jako dárek pro svou manželku Marii Fjodorovnu. Takzvané Slepičí vejce na první pohled připomínalo obyčejné bílé vejce. Uvnitř se ale skrývalo překvapení v podobě zlatého žloutku s miniaturní slepičkou a drobným rubínovým přívěskem. Tento koncept překvapení se stal pro Fabergého dílnu typickým. Každý další kus se vyznačoval originálním řešením i brilantní technickou invencí.
