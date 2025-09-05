Po pár větách je okamžitě jasné, že se tihle dva mají rádi a že se vzájemně respektují. Podobný přístup k designu, pragmatismus i energie posouvat věci dál definují jejich tvorbu. Znají se přes dvacet let, z doby, kdy Jan Plecháč (na fotce vpravo) nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM). Jiří Pelcl, svérázný designér v tom nejlepším slova smyslu, tam tehdy byl rektorem a zároveň vedl ateliér designu a architektury.

Zbývá vám ještě 95 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se