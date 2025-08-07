Po sedmi letech provozu zavírá uznávaný izraelský šéfkuchař Gal Ben Moshe svou berlínskou restauraci Prism. V michelinském průvodci zářila šest let v řadě a food kritici ji považovali za jedno z nejoriginálnějších míst na německé gastronomické scéně. Ben Moshe na sociálních sítích oznámil, že se přesouvá do Prahy, kde plánuje otevřít nový podnik.
Prism začala v německé metropoli fungovat v roce 2018 a rychle si získala uznání díky svému jedinečnému konceptu. Šéfkuchař Ben Moshe v ní spojil blízkovýchodní kuchyni s evropskou gastronomií na nejvyšší úrovni.
Podnik každý večer hostil jen kolem dvaceti hostů, kteří mohli ochutnat degustační menu s orientálními chutěmi a zároveň si vybrat z vín, která pocházela z Izraele a dalších oblastí Blízkého východu. Kritici oceňovali nejen kreativní práci s chutěmi a surovinami, ale i osobní styl šéfkuchaře, který do pokrmů promítal své kořeny i zkušenosti z nejuznávanějších podniků po celém světě.
I přes úspěch u hostů i odborníků se Gal Ben Moshe rozhodl Prism uzavřít. „Za posledních sedm let jsme do této restaurace vložili všechno. Pravda ale je, že jsme unavení,“ uvedl v oficiálním vyjádření na rozloučenou. Pro něj osobně jako kuchaře už prý nebylo udržitelné pokračovat v nastaveném tempu.
Jako další důvod zmínil tlak na provoz podniků v době, kdy se špičková gastronomie v celé Evropě potýká s ekonomickými výzvami, jako jsou rostoucí náklady, nedostatek personálu i proměnlivý zájem hostů.
Praha jako nový začátek
Datum otevření ani konkrétní adresu svého plánovaného podniku v Praze zatím Ben Moshe nezveřejnil. Šéfkuchař věří, že právě česká metropole je ideálním místem pro novou etapu jeho kariéry, a to nejen díky své poloze a rostoucí gastronomické scéně, ale i jeho osobnímu vztahu k městu.
Není také jasné, zda půjde o repliku berlínského konceptu, nebo o jeho upravenou verzi. Ben Moshe v minulosti ukázal, že se nebojí experimentovat ani měnit formáty. Příchod šéfkuchaře s michelinskými hvězdami však může směrem k české metropoli přitáhnout pozornost a posílit její postavení na evropské gastronomické mapě.
