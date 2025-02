Tuhle metropoli mám ráda z mnoha důvodů, vždycky měla rozdílný vibe od zbytku Německa. Už jen proto, že si ji v osmdesátkách vybrali Iggy Pop a David Bowie k životu a Wim Wenders k natáčení filmu Nebe nad Berlínem, je jasné, že to nebude město jen tak ledajaké. Ne nadarmo se mu říká The Coolest City in Europe. Navíc z Prahy do Berlína dojedete za necelé čtyři hodiny, takže kdykoliv potřebuju nakoupit pro své klienty to, co v Praze nemají, nebo se inspirovat, změnit prostředí a atmosféru, vyrážím tam. Mojí základnou je berlínská čtvrť Mitte a rytmus mých návštěv vypadá asi takhle: Zaparkuji, ubytuji se, jdu shopovat, na večeři, na koncert a spát. Druhý den nákupy, galerie, nákupy, brzká večeře a cesta domů.

