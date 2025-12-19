Jestliže si Štědrý den chcete ozvláštnit, ale na večeři v rodinném kruhu se salátem od babičky nedáte dopustit, zajděte si na vánoční brunch. Restaurace Mlýnec nabízí studené i teplé předkrmy, jako je rybí arancina s jemně citrusovou yuzu majonézou nebo pomalu pečená pražská šunka s medovou glazurou. Mezi hlavními chody si můžete pochutnat na pošírované tresce s máslem a bylinkami nebo hovězím striploinu doplněným o lanýže, které celé menu posouvají o úroveň výš.
Dezerty drží vánoční linku s chutěmi skořice, rumu a krémových textur. Po celou dobu brunche si navíc můžete dopřát prosecco, víno i nealkoholické nápoje. Brunch s výhledem na Karlův most udělá z už tak slavnostního dne nezapomenutelný zážitek.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.