Jasně, dalo by se říct, vždyť je to jen smažené kuře. Ale vážení, Vojta Knoll s Michalem Valentou to dotáhli do absolutní dokonalosti. Kluci měli zkušenosti z fine diningu, však byli před otevřením restaurace, ale otočili kormidlem a na Rašínově nábřeží otevřeli malinké, skvělé bistro, které, ano, smaží kuře a nalévá bubliny.
A v čem je teda ta věda? Kuřata berou z několika farem, maso se nakládá do silného láku, který otevírá jeho buněčnou strukturu. Po zachlazení ve vodě s ledem schne den v lednici. Pak se namáčí ve směsi z podmáslí, pasterovaných bílků a prachu z guarových bobů. Kuře se obaluje ve směsi z pšeničné, tapiokové, kukuřičné a rýžové mouky, smaží se v hovězím loji a pak se ještě máčí v zahřátém chilli oleji.
