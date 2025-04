Asi to znáte. Často váhavě přešlapujeme na místě, chodíme dokolečka a nedokážeme udělat jediný poslední krok směřující na úplně novou cestu, která rázem může změnit svět kolem nás. Možná je to strach, možná na to nejsme ještě připraveni a potřebujeme čas navíc. A možná někdo z nás chce zůstat přesně tam, kde teď je, a být vlastně tak nějak spokojený. Ta cesta svou trnitou podstatou totiž není pro každého a jít po ní prověří naši odolnost i odhodlání.

Mezi námi je naštěstí spousta těch, kteří ten krok udělali, kteří věřili své intuici a nápadu a chtějí zažité pořádky měnit k lepšímu, pro všechny. Dubnové PročNe je plné příběhů, které na odvaze, nových pohledech na fungování základních principů a na inovacích stojí. Vždycky jsou spojené s člověkem, který se odhodlal a „prostě do toho šel“.

To jsou naši letošní inovátoři, desítka skvělých českých nápadů, kterých si v Hospodářských novinách dlouhodobě všímáme a fandíme jim. A že je to občas velká jízda! Doplnili jsme je dalšími příběhy těch, kteří se nebojí, dělají věci po svém, a ano, jsou velmi úspěšní: rebelující umělec, který vás svou nadsázkou a upřímným pohledem na svět dostane; pekař, který věří, že poctivý chleba nic nepřekoná, a tak si pro něj jezdí celá Praha (s nadsázkou); nebo dvě automobilky, které neignorují pokrok a naopak do něj vší silou šlapou.

Milé čtenářky a čtenáři, kdybyste se mě zeptali na mé vlastnosti, v tom nekonečném výčtu ode mě zcela jistě uslyšíte, že nejsem nikdy úplně spokojená. Vysoké nároky a upřímnost v tom vidět, že všechno jde vždycky dělat líp, jsou mi víc než blízké. A znovu mi to připomněl Lukáš Loskot v našem rozhovoru, v němž říká, že když k vám přijde dílčí úspěch, důležité je nezůstat spokojený, nezastavovat a o to víc na sobě a svém projektu (sem si dosaďte, cokoli je pro vás důležité) makat. Jinak se může stát, že o ten úspěch jednoduše přijdete.