Tohle je hodně zajímavá věc, kterou nemá doma každý. Působivý a poměrně těžký objekt do ruky, který toužíte prozkoumat, už když ho vidíte uložený v krabici, a naučit se s ním pracovat. Chcete najít cestu. Právě k měření úhlové vzdálenosti mezi mořským horizontem a nebeským objektem a následnému výpočtu polohy totiž sextant od 18. století mořeplavcům slouží. V době moderních technologií se to zdá být spíš vysoce noblesní manýrou než užitečnou informací, ale jen si to na chvíli představte:

Jste uprostřed oceánu, kolem sebe máte jen nekonečnou vodu, nevidíte ani cíp pevniny a nad hlavou vám v lepším případě svítí slunce, případně měsíc a hvězdy. Vezmete tenhle krásný ďáblův nástroj do ruky, podíváte se dalekohledem na horizont a plynulým pohybem pootočíte zrcátkem až tak, aby se zaměřovaný objekt – třeba měsíc – překryl s horizontem. Odečtete na stupnici úhel a zahájíte teď už opravdu složitý výpočet polohy…

A dál to neumím ani teoreticky. Práce se sextantem se ale vyučuje, pokud chcete získat licenci velitele námořní jachty A, protože nikdy nevíte, za jakých okolností se vám může při technických potížích hodit.

Já jsem zatím u C a upgrade neplánuju.

Téma hledání cest se nám opakuje napříč celým vydáním. Lenka a Zdeněk Sýkorovi hledali cesty pro náhodnost ve svém umění a vdechovali jí život. Já jsem se vypravila ze souše na moře a odtud rovnou do Champagne, prodegustovat se na dno lahví z těch nejzajímavějších malých vinařství, která rozhodně jdou svou cestou. A zatímco podzim na nás doléhá ze všech stran, tak pro vás kolega Ondřej vybral místa, kde se nebudete bát nadechnout a nabrat síly, kde si užijete samotu a ještě se vaše estetické srdce zatetelí blahem.

Čeká nás totiž závěr roku a to bude jako obvykle rychlá jízda napříč pruhy.

Tak nezapomeňte, výdech, nádech, síly se nám budou hodit.

Ať najdete tu svou cestu!