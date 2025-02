Taky na přelomu každého roku sledujete předpovědi trendů z nejrůznějších oblastí, diskutujete o nich s přáteli, porovnáváte jejich vnímání, abyste si pak vždycky řekli, že dost z toho jsou nesmysly, že si na vše chcete vytvořit vlastní názor a nenecháte se už (zase) slepě vlákat do nikdy nekončícího kolotoče takzvaných trendů?! V první řadě jde přece o to, co se líbí mně, co chci dělat a prožívat JÁ. VY. Uprostřed té trendy směsice všeho možného stojí ČLOVĚK, s vlastní hlavou, touhou, nápady a sny.

A to je také náš (nejen!) letošní trend. Pojďme se domluvit, že je úplně v pořádku, když na první místo hlasitě postavíme sebe. Že si to nebudeme vyčítat, ani jeden druhého moralizovat. Proč taky. Tohle je čistě osobní záležitost každého z nás, protože na konci dne, když nám sakra dochází dech, se nikomu jinému zpovídat nebudeme.

V prvním vydání PročNe tohoto roku vám vyprávíme příběhy o odhodlání lidí, kteří se nebojí snít a vsadit na jednu kartu, o výjimečných místech, kde vypnete hlavu, o hrdosti, hravosti, inovacích a inspiraci. O tom, co všechno si můžete přát, když budete chtít. A splnit si to.

Dopřejte si zapojit do těch přání všechny smysly a vystoupat na pomyslný vrchol potravního řetězce všednosti našich hektických životů. Můžeme tam stát po boku svých dětí, rodiny, nejbližších. Když si to tedy dovolíme a budeme na tom trvat.

Aspoň jednou denně, třeba ráno v koupelně před zrcadlem.