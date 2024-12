Všichni to chceme.

Aby se nám plnila přání jak na běžícím pásu, abychom se měli dobře a ještě lépe, ideálně nic nás netrápilo a všechno vycházelo tak, jak jsme si kdysi ve své naivitě načrtli a nehodláme z toho ustoupit. Často možná natruc nemilosrdnému okolí, které bylo tvrdší, než bychom si zasloužili. Ale na to se historie neptá a ani nemusí. Každý se pereme s životem tak, jak dokážeme nejlíp. V těch lepších případech máme po boku někoho, kdo nám s tím pomůže, jindy se často nečekaně pomoc prostě objeví.

Jedním z hlavních témat našeho prosincového PročNe je Nesmrtelnost. A protože je čeština kreativní jazyk plný významových zatáček, je tahle naše nesmrtelnost touhou zanechat tady po sobě něco, co má vyšší smysl. Co pomáhá. Dlouze jsme si o tom povídali s Petrem Sýkorou, Dobrým andělem, který poskytuje lidem naději, že na světě nejsou sami. Že někomu na nich záleží. Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via a náš milý bývalý kolega, k tomu říká, že v tomto směru je to s námi Čechy dobré, že se stále více chceme dělit o své štěstí s ostatními. Ale že se ještě máme co učit.

Tím druhým tématem je dlouhověkost. Snaha žít delší a kvalitnější život. O své poznatky a tipy se s vámi podělí lékaři, biologové a další odborníci, kteří se longevity dlouhodobě věnují. Prvenství v dlouhověkosti mezi národy drží Japonci, obrátili jsme se tak na Petra Holého, který v Japonsku žije už 26 let a provedl nás tamním způsobem žití í provoněného fermentací, nejrůznějším jídlem a zabaleného do střídmosti. Protože kdo by nechtěl žít lépe?!

I já mám spoustu přání, celý život mě ale naštěstí provází jedna věta, která nečeká na odpověď a je v ní tak nějak všechno. Upřímnost, naděje, síla i otevřenost, odhodlání nebát se snít a láska. Často ji říkám svým dětem, nejdražší kamarádce i babičce, která mi většinou se smíchem vysvětlí, že takhle ten svět nefunguje. Že to přece nestačí, ale tomu já nevěřím. Dodnes si ji tak často opakuju i sama pro sebe:: Něco si přej.

Milé čtenářky, milí čtenáři, jestli vám můžu s vidinou konce letošního roku něco popřát já, tak ať je váš život zdravý (co nejvíc), dlouhý (tak akorát) a radostný (maximálně)!

A něco si přejte.