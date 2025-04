Na zvlněném horizontu vysušené jihoafrické krajiny po něm zůstává jen žíznivá čára z oblaku zvířeného prachu. Hnát se po šotolinových cestách stovkou a ani u toho nemrknout okem, jako by pod koly byl místo kamení asfalt? Žádné jiné auto než diamant – odtud ostatně pochází jeho název Octa, krystal ve tvaru oktaedru – by tohle pravděpodobně nezvládlo.

Dalo se to čekat, vždyť už klasický novodobý Defender je talent. Navzdory škarohlídům, kteří tvrdili, že moderní generace určitě nebude tak schopná jako starý dobrý Def, který se za téměř 70 let své existence stal ikonou. Jde o ohromně úspěšný model, dnes se za měsíc prodá tolik aut co původních Defenderů za celý rok.

