Před pár dny jsem si vzpomněla na svou bývalou šéfku, odvážnou, dost tvrdou a taky nesmírně inspirativní novinářku. Lucie Tvarůžková nikdy nic neviděla přímočaře, přemýšlela v souvislostech, nutila nás číst (všechno), vystupovat z komfortních zón (často) a hledat velké skvělé příběhy těch, kterým se podařilo něco mimořádného. Big picture.

Přesně na to jsem myslela ve chvíli, kdy jsem se před nově otevřeným hotelem Fairmont Golden Prague rozloučila s architektem rozsáhlé konverze bývalého hotelu InterContinental Markem Tichým. To, co tenhle člověk tady dokázal, je naprosto neuvěřitelné. Velká věc. Z desítek tisíc mikropříběhů poskládal celek, který funguje napříč celým projektem, všechno ladí se vším, vztahuje se k tomu dalšímu a roky nepropustnou část Prahy ještě navíc otevřel lidem, aby se tam vrátil život. Od náplavky přes restaurace až k Pařížské.

