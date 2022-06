Iva Burkertová působí jako módní návrhářka již čtrnáct let. Její značka ODIVI teď rozšiřuje pole působnosti – momentálně se kromě oděvu a jeho udržitelné výrobě věnuje i zážitkům. Jak sama říká, pohybuje se mezi kulturou, městem, designem a extrémní přírodou se zážitky. Nově pořádá výlety do hor, k oceánu nebo za architekturou.

Zároveň se snaží své zákazníky vzdělávat. Při koupi jejího oblečení každý obdrží list, kde jsou vypsané ekologičtější přístupy při výrobě, v nichž je zaškrtnuto, které z nich využila při výrobě daného produktu. Iva chce lidi motivovat, aby se zajímali o příběhy stojící za tím, co konzumují. Ať už je to oblečení, nebo cokoliv jiného.

Co pro vás znamená móda?

Způsob vyjádření, který je nejblíže mojí kůži.

Kde berete inspiraci?

V tuhle chvíli v architektuře a přírodě.

Co je vaše nejoblíbenější věc, kterou vlastníte?

Outdoorové boty od české firmy pracovní obuvi Prabos, ve kterých lze chodit i po ledovci. Líbí se mi, že mám takovou skvělou funkční věc, která byla celá vyrobená v Česku.

Co nesmí v žádném šatníku chybět?

Naše Explorer hoodie mikina, na které jsme pracovali asi deset let. Je to kousek, který se hodí kamkoliv, od města po hory až k oceánu.

Jak podle vás vypadá dobrý outfit?

Já se hodně soustředím na funkčnost. Dobrý outfit by měl být funkční a pohodlný. Zároveň by jeho nositel měl znát příběh, který za ním je.

Co byste si na sebe nikdy nevzala?

Myslela jsem si, že si už nikdy nevezmu zvonové kalhoty, ale zrovna si na ně brousím zuby.

Jak na vás působí československá módní scéna?

Mám k ní respekt. Obdivuju lidi, kteří do ní dávají spoustu energie, čas i peníze.

Je těžké se u nás prosadit?

Dříve to bylo asi těžší. V dnešní době sociálních sítí mají všichni podobné příležitosti.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Nikdy není stejný, hlavně proto, že hodně cestujeme. Když jsme pryč, tak se snažím vyčlenit si pár hodin denně a věnovat se řešení e-mailů, zakázek či projektů. V Česku mám ateliér naproti bytu, takže mi stačí seběhnout na dvorek, vyběhnout schody a jsem tam. V ateliéru mám osobní schůzky, kde často řešíme věci na míru, například svatební šaty.

Myslíte si, že kvůli klimatické krizi dochází k opravdovým změnám v módním průmyslu?

My jsme se k tomu jasně vyjádřili, když jsme před pár lety na molo poslali patnáct nahých modelů, abychom ukázali stoprocentně udržitelnou kolekci. Myslím si, že udržitelnost je bohužel pro dost společností jen slovní hříčka. Značky, které to myslí vážně, bývají menší a jejich hlavním cílem nejsou velké zisky. Marketing a trendy podle mě stále válcují dobré úmysly.

Máte nějaké cíle do budoucna?

Momentálně kupujeme maličkatý baráček v Portugalsku, na vesnici na útesech. Doufám, že to klapne. Chtěla bych ho pak předělat. Lidé by tam v budoucnu mohli jezdit a zažívat Portugalsko i oceán a zároveň by sloužil jako galerie, kde by bylo možné tvořit.