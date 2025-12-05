Fenomén posledních let jménem intermittent fasting má jasná pravidla: Zvolit si pravidelné několikahodinové okno a do něj dostat celodenní přísun jídla. Po zbytek dne pak držet půst, aby tělo mělo čas potravu zpracovat a mohlo odpočívat. Aby nebylo zbytečně zatížené jídlem. Ať už je to v oblíbeném poměru 16 : 8 hodinám, kdy jíte, nebo přísnějším 18 : 6, nebo 20:4, když máte jen jedno jídlo, při hladovění se v těle spouští regenerační procesy pro nás prospěšné – hladina cukru v krvi se stabilizuje a uvnitř buněk dochází k úklidu a zbavení se těch nepotřebných a poškozených částí a tím dochází k přirozené obnově.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.