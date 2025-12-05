Denní rytmy by se měly zahrnout i do léčby rakoviny, poukazuje na to přední světová chronobioložka Martha Merrow, která při představování svého výzkumu uvedla, že v normálních zdravých tkáních jsou tyto rytmy dobře synchronizované, ale v nádorových tkáních jsou rozpojené a nefunkční. A že tedy léčba rakoviny může s vnitřními hodinami souviset ještě více, než se dosud předpokládalo. Je to zatím poslední z významných studií, která přidává další střípek do mechanismu složitých denních rytmů. I přesto, že podobně významných objevů byla celá řada, tento naznačuje, jak může medicína vnitřní hodiny a vůbec celý cirkadiánní systém využívat. Nejprve se ale vraťme na úplný začátek.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se