Část druhá

Dělat rozhovor v Praze a mluvit o každodenních rutinách je jedna věc. Jak ale významně podotkli během ranní koupele ve Vltavě, vyzkoušet si jejich kalifornský lifestyle je mnohem zábavnější. V polovině ledna se tak potkáváme znovu, tentokrát v Los Angeles, a strávíme spolu několik dní. Každý z nich se rozmluvil víc o svých plánech i projektech, kterými teď žijí. V pracovní i osobní rovině.

Tuhle cestu začínám u Davida Semeráda v rezidenčním Rancho Palos Verdes na předměstí L.A. Pod kalifornským sluncem žije už skoro deset let. Ze San Franciska se přestěhoval do Los Angeles a už tu zůstal. V novém domě teď s manželkou Lucií vychovávají tři děti, šestiletou Kylie, čtyřletého Ryana a dvouletého Seana. Denně cvičí, po městě jezdí Teslou 3 a pravidelně lítá na východní pobřeží do Myrtle Beach, kde má jeho Mindzero první a zatím jediné studio. Jinak s týmem funguje na dálku přes společné cally, stejně jako se svojí osobní asistentkou, která bydlí na Aljašce. O víkendech nepracuje a soustředí se na rodinu a na to, aby jeho žena měla ideálně půlden volna.

Vstává v půl páté ráno a chodí spát v půl deváté večer. A slitování nemá ani se mnou… I když trochu přece jen má – před ranní ledovou koupelí mě nechává dvacet minut prohřát v horké vířivce, aby se prý moje tělo do chladu „těšilo“.

Každý den vstáváš takhle ve 4:30?

David Semerád: Každý den mám skoro stejný. Ráno mě těsně před půl pátou budí chytrá matrace, která se začíná ochlazovat a moje tělo se tak začne zahřívat a tím mě probouzí. Zároveň se začne rozsvěcovat speciální budík, který simuluje východ slunce, a pouští cvrlikání ptáků. Mám deset minut na to, abych pomalu vstal, pak ten budík začne opravdu hlasitě vyzvánět. Většinou během pěti minut jsem v kuchyni, kde si připravím pití s vitaminy, probiotiky a dalšími věcmi, které tělo potřebuje. Pak vodu a kafe a jdu tamhle na zahradu do ice bath. Mám cíl se tam dostat do 4:45. Tam jsem přesně dvě minuty, ve vodě, která má zhruba čtyři stupně. A v 5:00 jsem pohodlně ve svojí kanceláři v přízemí a začínám číst nějakou ze seberozvojových knih, jen pár stránek – teď je to zrovna 10X is Easier than 2X, že je jednodušší nastavit si ambiciózní cíl než snazší. A pak jdu na update svého plánu předešlého dne, kde mám úkoly, které jsem chtěl a měl splnit, a vyhodnocuju, jak se mi to podařilo.

