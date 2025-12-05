Fitness svět navázal na neutuchající hlad lidí žít co nejdéle a co nejzdravěji. Obracel se proto k metodám, které nepřinášejí pouze estetické změny, ale především funkční sílu. Mezi ty nejvýraznější trendy patřilo reformer pilates, tedy cvičení, které slibuje postavu tónovat, posilovat a zlepšovat její flexibilitu na speciálním přístroji s pružinami, nebo kalistenika, kde mezi základní cviky patří kliky, shyby, dřepy, planky a dipy a vyžadují minimum vybavení.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.