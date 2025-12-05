Antiobezitika patří podle mnohých lékařů k naprostému medicínskému zázraku. I celoživotně obézní lidé se díky nim dokážou zbavit nechtěných kilogramů. Na trhu je těchto léků celá řada, předepsat je může jakýkoliv lékař a lidé si ve snaze zhubnout mezi sebou vyměňují i rady, které mohou uškodit. „Problém vysoké hmotnosti, který se rozvíjel třeba dvacet let, není možné vyřešit za dva měsíce. Protože pak se může snadněji objevit padání vlasů, nepříjemná únava, pocity nevolnosti či zbytečně významný úbytek svalů zejména v oblasti ramen,“ vysvětluje diabetolog a internista Jan Šoupal z Všeobecné fakultní nemocnice a radí, jakým chybám se lidé při užívání léků mají vyhnout.
