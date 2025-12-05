Jedním z nejviditelnějších hlasů longevity scény je Mark Hyman, americký lékař a propagátor funkční medicíny. Na svém instagramovém profilu a v podcastu rozebírá, jak výživa, spánek, pohyb, práce se stresem, ale i sociální vztahy ovlivňují biologické stárnutí. Velkou pozornost věnuje tomu, jak lze pomocí správného životního stylu zlepšit metabolické zdraví, snížit zánět v těle a podpořit regeneraci organismu. Jeho obsah je věcný, vědecky podložený a zároveň velmi praktický.
