Barbershop Truefitt & Hill přenesl do Prahy londýnský standard klasické pánské péče s typicky britskou stylovou atmosféru. Už při vstupu je jasné, že tu nenajdete jen obyčejné křeslo u zrcadla. Tmavé dřevo, decentní světlo, sklenka whisky a vůně kvalitní kosmetiky vytvářejí prostředí, kde si můžete dovolit na chvíli zpomalit. Nabídka sahá od tradičního holení břitvou s horkým ručníkem, přes střihy a styling, až po kosmetická ošetření obličeje. Máte problém s úpravou vlasů nebo s vypadáváním? Objednejte se do místní vlasové poradny, kde získáte užitečné tipy, jak na styling i zakrytí případných koutů. Pomocí trichologického ošetření vám navíc ošetří vlasy na míru.
Jestliže hledáte místo, kde se postarají výhradně o vaši pleť, zajděte si do Pánského salonku na Žižkově. Můžete zde vyzkoušet například ošetření pleti ultrazvukem, vakuovou dermabrazi, chemické peelingy, fotonovou terapii i vlasovou mezoterapii. Cílem těchto ošetření není jen zjemnit pleť, ale zlepšit její kondici a vitalitu. Výsledkem je čistší, svěžejší a zdravější vzhled. Objednat se můžete na ošetření takzvaně na míru, které zahrnuje devadesátiminutovou péči, kdy vám kromě hloubkového čištění a hydratace pomohou sestavit domácí rutinu přímo pro vás. Balíček Plus doplňuje základní péči například o mikrojehličkování pleti. Specializovaná sezení zahrnují procedury omlazení pomocí lososího DNA nebo radiofrekvenční lifting, který pozvedne kontury vašeho obličeje. Pánský salonek najdete i v Brně.
