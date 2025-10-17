Na stolku jsou připravené sklenky s jantarově hnědým rumem. A ne ledajakým, ale extra stařeným z prestižních rezerv Havana Club, které v závěrečné fázi zrají v suchu po irské whisky Redbreast. Když popisuje jeho vůně a chutě, v očích mu jiskří a bohatě vypráví historii i v nejjemnějších detailech chuti. Padesátiletý Osmany Cardentey je jedním z nastupující generace mistrů kubánského rumu a se značkou Havana přijel do Prahy, aby tu představil exkluzivní kolekci Icónica – v limitované edici Tributo. Než se začne degustovat, je potřeba si definovat, jaký je kubánský rum. „Kubánský rum reprezentuje kubánskou kulturu, je veselý, silný a živý, je také příjemný, výrazný a sympatický. Je stejný jako my Kubánci. Je to kubánská kultura stočená do lahve,“ vysvětluje Cardentey.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.