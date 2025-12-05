Vysoká parfumeřina
Jednoznačný vrchol letošní parfémové produkce představila značka L’Entropiste, za níž stojí osobnost a vize parfuméra Bertranda Duchaufoura. Ten během čtyřiceti let vytvořil vůně pro značky Acqua di Parma, Comme des Garcons, Givenchy či Christian Dior a nyní odkrývá svou srdcovou parfémovou tvorbu. Jeho výtvory jsou náročné, intenzivní a velmi neobvyklé. Například poslední novinka Ensang Noir má evokovat lásku na vrcholu zralosti – někde mezi vášní, utrpením a věčností. Ucítíte pupeny černého rybízu, kouřovou růži, kadidlo, černý inkoust, karmínové jiskry a kovové aldehydy.
