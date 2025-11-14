Základem mladistvé a spokojené pleti je každodenní šetrná a účinná očista. Cleanser značky Dr. Barbara Sturm vytvoří v pumpičce jemnou pěnu, která je praktická, rychlá a efektivní. Smývá vše nepotřebné a respektuje přirozenou kožní bariéru.
Cena 1590 Kč, prodává Douglas.
Vsaďte na jednoduchou chemii a multifunkčnost. Sedmiprocentní roztok kyseliny glykolové od Ordinary nalijte večer na vatový tampon a přetřete obličej pro omlazení struktury pleti. Kyselina postupem času viditelně projasňuje a vyhlazuje pokožku, poradí si se zarostlými vousy nebo chloupky či jahodovou kůží, rozpouští zhrublou kůži na loktech, kolenou či chodidlech, mizíkuje zápach i pigmentaci v potních záhybech těla.
Cena 345 Kč, prodává Sephora.
