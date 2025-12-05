V Řipské ulici na pražských Vinohradech nově najdete Rezidenci ByFemme, v ní stejnojmenný kosmetický salon a v něm suchou fermentační lázeň ON’EN Spa. Pokud budete mít štěstí, navíc tu potkáte i zakladatelku Hanu Olscher, která vás nadšeně a energicky vtáhne do světa high‑end dermokosmetiky, korejských doplňků stravy, kmenových buněk, mikrojehliček, ručně vyráběných štětců i léčivé rašeliny. Olga svým byznysem žije, její mysl je eklektická a nadšení pro věc neutuchající. Jako první objevíte selekci korejské značky Miracletox, jejíž séra a masky pracují s technologií mikroskopických tekutých jehel s patentovanou formulí Microspear, díky čemuž umí dosáhnout viditelných výsledků bez nutnosti invazivních zákroků. Zatímco Miracletox působí zvenku, japonská značka doplňků stravy Esthe Pro Labo se zaměřuje na krásu zevnitř a dopuje organismus stovkami rostlinných, ovocných a zeleninových fermentů. Vrcholem sortimentu je epigenetická řada Epius od Pro Labo, která se zabývá buněčnou regenerací. Díky patentované složce Nano Reverse Factor dokáže aktivovat přirozené regenerační procesy a zpomalit, či dokonce zvrátit projevy stárnutí.
