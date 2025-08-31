Škoda Auto slaví 130 let od chvíle, kdy přinesla strojírenskou výrobu do Mladé Boleslavi. Jako dárek k úctyhodnému věku si nadělila edici náramkových hodinek Laurin & Klement 130 Limited Edition, za jejímž vznikem stojí tuzemská manufaktura Prokop & Brož. Prvních 30 kusů plně mechanických hodinek je vyrobeno v prestižní verzi s pouzdrem a komponenty z 18karátového zlata, základní verze v počtu 100 kusů pak tyto detaily nabízí v nerezové oceli.
