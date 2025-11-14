mikey.davi

Mikey Davison na svém instagramovém profilu představuje luxusní a avantgardní styl, který propojuje s vlastním tetováním ozdobeným vzhledem. Nebojí se střídat klasické elegantní obleky s dlouhými sukněmi, nosí výrazné doplňky a svým stylem ukazuje, jak může vypadat moderní verze britského gentlemana.

giorgiogiangiulio

Giorgio Giangiulio je italský stylový influencer a bloger, pro něhož elegance není pouze otázkou oblečení, ale životní filozofií. Giangiulio staví na tradici stylu „Made in Italy“ a na svém blogu i na sociálních sítích zdůrazňuje, že slovo gentleman označuje víc než jen dobře oblečeného muže. Je to cit pro krásu, rovnováhu a autenticitu.

