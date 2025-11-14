Zejména v posledních letech se adventní kalendáře luxusních značek stávají horkou komoditou, která se zaručeně vyprodá ještě před začátkem prosince. Zejména kosmetické značky a prominentní obchodní domy berou tuto disciplínu velmi vážně, a tak se na trhu svádí boj o nejvýhodnější a nejprestižnější selekci produktů. Pečující značka Augustinus Bader představuje svých 12 Days of Bader s výběrem stěžejních produktů značky v mini provedení 30, ale i 50 mililitrů za 620 eur. Přibližně jednou tolik zaplatíte za historicky první adventní box Byredo, ve kterém najdete miniatury ikonických parfémů a svícen, péči o ruce i beauty doplňky jako brakované zrcátko či kartáč na vlasy. Přes kapsu se plácnul i parfémový label Acqua di Parma, když za 25 zlatých okének ukryl hitovky svého sortimentu Colonia, Blu Mediterraneo, Signatures of the Sun společně se selekcí vzorků z Home Collection. Vrchol luxusu tradičně předvádí Dior se svým dvoukřídlým kosmetickým kufrem Le 30 Montaigne, který byl v době uzávěrky tohoto čísla stále dostupný k objednání za 650 eur.
