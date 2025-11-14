Začalo to experimentem, kdy recyklací starých stíracích losů vznikla kolekce modulárního nábytku. Právě ta odstartovala spolupráci Sazky s českými designéry a otevřela cestu k dalším výrobkům, které spojují estetiku, udržitelnost a funkčnost. Projekt reLosy se od té doby rozrostl v platformu, která dává losům druhý život a mění je v předměty, které baví, inspirují a v některých případech i pomáhají. Nejnovějším přírůstkem do této rodiny je designový skateboard reBoard, vytvořený ve spolupráci s profesionálním jezdcem Maximem Hrabancem (foto vpravo dole), výtvarníkem Michalem Cimalou a designérem Maxem Schröderem (Cimala na společné fotografii vlevo, Schröder vpravo) z české rodinné firmy LTB Snowboards, která patří mezi nejstarší evropské výrobce snowboardů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.