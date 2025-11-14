Na křídle

Dlouhý bílý koridor lemuje sedm dveří po levé straně a sedm po pravé. Stojím uprostřed chodby a s desítkami návštěvníků postupně jedny po druhých otevíráme. Je to více než deset let, kdy se součástí veletrhu Art Basel stala výstava s názvem 14 Rooms. V každém pokoji se odehrávala živá performance. Jasně si vybavuji situaci s mužem ve středních letech sedícím uprostřed u jednoduchého stolu, jenž excelentně rozehrával s publikem směnu věcí, kterých se byli ochotni vzdát. Swaping v přímém čase připomínal spíš smlouvání na trhu nebo licitaci „hodnotných“ předmětů při živé aukci.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se