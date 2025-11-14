Nejkrásnější pohled je na jezero z naší chalupy.

V mém šatníku nesmí chybět kousky od značek Red Wing a Barbour.

Nejzbytečnější věc, kterou jsem si kdy pořídil, byl robotický vysavač, protože než uklidím hračky na zemi, tak to mám rychleji vysáté klasickým vysavačem.

Umělecké dílo, po němž už dlouho toužím: Salvator Mundi.

Voní mi můj pes a parfém Terre d’Hermès.

Místo, které se mi vrylo do srdce: Moje rodná Praha.

