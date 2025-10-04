Nový kreativní ředitel Versace a první člověk mimo rodinu zakladatelů v této roli Dario Vitale představil svou debutovou kolekci v Miláně. Místo okázalých rób snesl značku z módního Olympu blíže k realitě a zaměřil se na každodenní, ale stále svůdné a výrazné kousky. Inspiraci čerpal z Gianniho návrhů z konce osmdesátých let i ze své vlastní generace mileniálů, pro kterou je typická záliba ve vintage kouscích a vrstvení.
I když spousta lidí jeho estetiku kritizovala, jelikož upustil od klasických Versace minišatů a potisků, právě jeho nový pohled na ikonu italské módy může značku posunout zase o něco dál. Přestože se od některých pro Donatelinu typických prvků vzdálil, zachoval v kolekci sex appeal, který je se značkou neodmyslitelně provázaný. Mini šortky pro muže, kovové podprsenky pro ženy, rozhalené košile, široká ramena a důraz na vosí pas působily i v pestrobarevném pojetí plném potisků jaksi ležérně a sexy zároveň. Vitaleho debut představil Versace ve staronové sebevědomé podobě.
Na přehlídce Dolce & Gabbana se střetly dva světy ještě předtím, než show vůbec začala. Do první řady se totiž posadila Meryl Streep jako Miranda Priestly s asistentem, kterého hraje Stanley Tucci ve filmu Ďábel nosí Pradu. Druhý díl oblíbeného filmu o tom, jak to chodí v zákulisí největší módní publikace, je totiž právě v produkci. Samotná kolekce se nesla v duchu pyžamové party. Navázala tím na červnovou pánskou přehlídku.
Pyžama ovšem nebyla ledajaká. Zdobila je květinová výšivka a přes ramena modelkám visely kožichy, kožené bundy, ale i perfektně padnoucí saka. Kromě proužkovaných rozevlátých kousků byla součástí přehlídky krajková negližé, jež odrážela siluety typické pro značku. Zatímco některé modely doplnily jehlové podpatky, jiné provázely huňaté bačkory. Výsledkem byla kolekce spojující uvolněnost nové generace s charakteristickým luxusem Dolce & Gabbana.
Další debutovou kolekci uvedla návrhářka Louise Trotter, která ze značky Lacoste letos přešla do vedení Bottega Veneta. Využila ikonické techniky intrecciato, jež je pro značku charakteristická. Kabelky, šaty i kožené kabáty propletené z jemných pruhů kůže v mnoha odstínech střídaly nečekané materiály, jako například recyklovaný sklolaminát, který se při pohybu jasně třpytil.
Právě pohyb byl pro přehlídku zcela zásadní, protože polovina modelů měla třásně či jiné aplikace. Siluety byly výrazné, se širokými rameny a dlouhými kalhotami, ale kontrastovaly s jemnějšími, téměř vzdušnými modely. Návrhářka na sebe může být patřičně pyšná. Internet po přehlídce zahltila samá pochvalná videa. Zda se to odrazí na prodejích značky, kvůli nimž se většinou kreativní ředitelé vyměňují, se však teprve ukáže.
Tvorba přímo od Giorgia Armaniho se na milánském mole představila naposledy, a přestože šlo o novou kolekci, ve skutečnosti působila jako pocta jeho celoživotní tvorbě. Přehlídka, konaná krátce po návrhářově úmrtí, byla připomínkou jeho nadčasového stylu, který se od první show v roce 1975 proměňoval jen v detailech, ale nikdy neztratil konzistenci ani eleganci. Modely odrážely všechny obvyklé prvky repertoáru značky, a to tlumené tóny šedé a námořnické, uvolněné siluety inspirované pánskou módou, jemnou dekonstrukci i materiálovou bohatost. Symbolickým závěrem byly šaty s portrétem samotného Giorgia, který jako by hleděl dál do budoucnosti. Jeho nástupci Silvana Armani a Leo Dell’Orco přijali po posledním looku bouřlivý potlesk.
