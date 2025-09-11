Versace

Po téměř třiceti letech ve vedení značky Versace se Donatella Versace rozhodla odstoupit z pozice kreativní ředitelky. Symbolické ukončení jedné éry přichází v době, kdy značka hledá cestu, jak se přiblížit mladším zákazníkům, aniž by ztratila své ikonické DNA postavené na sex-appealu, výrazných barvách a glamour estetice. Donatella zůstává v roli chief brand ambassadora a bude dál reprezentovat Versace navenek, ale tvůrčí směr nově určuje Dario Vitale, který přichází z Miu Miu.

Vitale patří k vycházejícím hvězdám generace návrhářů, kteří kombinují znalost luxusního řemesla s citem pro aktuální trendy. Na jeho debut se můžeme těšit koncem září v Miláně a podle všeho půjde o intimnější formu prezentace než o tradiční velkolepou přehlídku. I tím dává Versace najevo, že chce vyprávět svůj příběh trochu jinak.

Dario Vitale

Bottega Veneta

Také Bottega Veneta prochází zásadní změnou. Po odchodu Matthieu Blazyho, který značku úspěšně vedl několik sezon a získal uznání jak módních znalců, tak i zákazníků, nastupuje do vedení Louise Trotter. Návrhářka, dříve působící v Lacoste, je známá důrazem na propracované střihy a citlivé zacházení s materiálem. Její jmenování znamená, že Bottega chce ještě více podtrhnout své zaměření na řemeslo a nadčasovost.

Debutovou kolekci představí na konci září v Miláně, přičemž jako ochutnávka její estetiky posloužil londýnský pop-up v obchodním domě Harrods věnovaný ikonickému intrecciatu, pletenému vzoru, jež je pro značku charakteristický. Trotter tím naznačila, že bude pokračovat v budování silného vizuálního kódu Bottegy.

Louise Trotter

Chanel

Pařížský fashion week nabídne hned dvě ostře sledované premiéry. Chanel po odchodu Virginie Viard povolal na post kreativního ředitele Matthieua Blazyho, který přichází z Bottegy Venety. Blazy má pověst vizionáře, jenž umí propojit tradici s inovací, a jeho debut bude jednou z největších událostí sezony. Chanel navíc zvolil chytrou strategii. Ještě před oficiální show otestoval reakce veřejnosti během benátského filmového festivalu, kde se na červeném koberci objevil první model z jeho dílny. Červenou róbu, která v sobě nesla odkaz na kolekci z roku 1986, vynesla herečka Ayo Edebiri.

Matthieu Blazy

Dior

Podobně postupuje i Dior. Jonathan Anderson, známý jako vizionář, který přetvořil a zpopularizoval značku Loewe, přichází do domu s cílem předefinovat jeho ženský šatník. I on zvolil „soft-launch“ taktiku. Herečky Greta Lee nebo Alba Rohrwacher už vynesly první kousky z jeho kolekce, čímž připravily půdu pro pařížský debut. Oba návrháři si jsou vědomi, že propojení módy a filmového průmyslu se stává klíčovým marketingovým nástrojem, což, jak z předchozích let u Loewe víme, má opravdu velký vliv na prodeje. Jonathan svoji pánskou vizi pro Dior předvedl už začátkem léta, a pokud se i u dámské módy nebude držet zkrátka, máme se opravdu na co těšit.

Zbývá vám ještě 40 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se