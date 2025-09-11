Versace
Po téměř třiceti letech ve vedení značky Versace se Donatella Versace rozhodla odstoupit z pozice kreativní ředitelky. Symbolické ukončení jedné éry přichází v době, kdy značka hledá cestu, jak se přiblížit mladším zákazníkům, aniž by ztratila své ikonické DNA postavené na sex-appealu, výrazných barvách a glamour estetice. Donatella zůstává v roli chief brand ambassadora a bude dál reprezentovat Versace navenek, ale tvůrčí směr nově určuje Dario Vitale, který přichází z Miu Miu.
Vitale patří k vycházejícím hvězdám generace návrhářů, kteří kombinují znalost luxusního řemesla s citem pro aktuální trendy. Na jeho debut se můžeme těšit koncem září v Miláně a podle všeho půjde o intimnější formu prezentace než o tradiční velkolepou přehlídku. I tím dává Versace najevo, že chce vyprávět svůj příběh trochu jinak.
Bottega Veneta
Také Bottega Veneta prochází zásadní změnou. Po odchodu Matthieu Blazyho, který značku úspěšně vedl několik sezon a získal uznání jak módních znalců, tak i zákazníků, nastupuje do vedení Louise Trotter. Návrhářka, dříve působící v Lacoste, je známá důrazem na propracované střihy a citlivé zacházení s materiálem. Její jmenování znamená, že Bottega chce ještě více podtrhnout své zaměření na řemeslo a nadčasovost.
Debutovou kolekci představí na konci září v Miláně, přičemž jako ochutnávka její estetiky posloužil londýnský pop-up v obchodním domě Harrods věnovaný ikonickému intrecciatu, pletenému vzoru, jež je pro značku charakteristický. Trotter tím naznačila, že bude pokračovat v budování silného vizuálního kódu Bottegy.
Chanel
Pařížský fashion week nabídne hned dvě ostře sledované premiéry. Chanel po odchodu Virginie Viard povolal na post kreativního ředitele Matthieua Blazyho, který přichází z Bottegy Venety. Blazy má pověst vizionáře, jenž umí propojit tradici s inovací, a jeho debut bude jednou z největších událostí sezony. Chanel navíc zvolil chytrou strategii. Ještě před oficiální show otestoval reakce veřejnosti během benátského filmového festivalu, kde se na červeném koberci objevil první model z jeho dílny. Červenou róbu, která v sobě nesla odkaz na kolekci z roku 1986, vynesla herečka Ayo Edebiri.
Dior
Podobně postupuje i Dior. Jonathan Anderson, známý jako vizionář, který přetvořil a zpopularizoval značku Loewe, přichází do domu s cílem předefinovat jeho ženský šatník. I on zvolil „soft-launch“ taktiku. Herečky Greta Lee nebo Alba Rohrwacher už vynesly první kousky z jeho kolekce, čímž připravily půdu pro pařížský debut. Oba návrháři si jsou vědomi, že propojení módy a filmového průmyslu se stává klíčovým marketingovým nástrojem, což, jak z předchozích let u Loewe víme, má opravdu velký vliv na prodeje. Jonathan svoji pánskou vizi pro Dior předvedl už začátkem léta, a pokud se i u dámské módy nebude držet zkrátka, máme se opravdu na co těšit.
