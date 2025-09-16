Rozsáhlá hala v Millenáris Parku v Budapešti se první zářijový víkend proměnila v centrum středoevropské módy. Na hlavním programu Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) se vedle desítek zahraničních značek představili i tvůrci z Česka a Slovenska, český návrhář Lukáš Macháček a slovenský designér Michael Kováčik. Zatímco pro Kováčika šlo o premiéru, Macháček se na budapešťské molo vrátil. Oba přitom ukázali, že naše scéna má potenciál oslovit nejen publikum, ale i klíčové nákupčí, kteří dorazili z butiků v Miláně či Asii.
Kováčik představil kolekci SELF-REFLECTION, jemnou, křehkou a oproti jeho dosavadní tvorbě nečekaně světlou. „Žijeme v dobe, keď neustále porovnávame, hodnotíme a v zrýchlenom svete sa ženieme za dokonalosťou. Je až príliš ľahké stratiť samých seba,“ vysvětluje návrhář. Na rozdíl od jeho dřívějších modelů, často tmavých a dominantních, tentokrát zvolil světlejší barevnost i materiály zdůrazňující čistotu a lehkost. Modely doplnily šperky Magdalény Šťastníkové. „Spolupráca bola veľmi prirodzená. Magdaléna rýchlo pochopila, čo chcem kolekciou vyjadriť. Výsledkom boli náušnice z jemnej kože, ktoré kolekciu krásne doplnili,“ popisuje Kováčik.
„Estetika a komfort by mali ísť ruka v ruke. Každý kúsok, ktorý tvorím, musí byť nositeľný, a zároveň zvýrazniť osobnosť človeka, ktorý si ho oblečie,“ zdůrazňuje Kovačik.
Macháček naopak vsadil na glamour. Jeho kolekce RADIANT, vystavěná převážně na saténu, měla v Budapešti světovou premiéru. „Už minulou sezonu jsme se přesvědčili, že se jedná o velmi profesionální akci na úrovni. Především je zde možnost se představit novému publiku,“ vysvětluje. Inspirací byl pro něj svět filmu. „Možná se budu opakovat, ale pro mě je hlavní inspirací jednoznačně Popelka v podání Libuše Šafránkové nebo Arabela. Jejich vlečku s sebou doslova táhnou dodnes. Miloval jsem to jako dítě a stále miluju.“
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.