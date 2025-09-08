Závěrečný den přehlídek otevřela studentská show mladých designérů z UMPRUM, již následovali jejich kolegové z Technické univerzity v Liberci. Tvorba studentů byla jako vždy neotřelá, nebála se překračovat hranice nositelnosti a mířit k umělečtějším podobám oděvu. Navzdory tomu, že šlo vesměs o začínající návrháře se jejich tvorba poměrně dost lišila, což dává lokálnímu oděvnímu průmyslu do budoucna naději na to, že místo stále se opakujících kolekcí navazujících na trendy, může i u nás vzniknout něco inovativního.
Odpoledne vyslal před diváky své modely návrhář Jiří Kalfař. Jeho značka KALFAR není na tuzemské scéně žádnou novinkou, přesto se mu podařilo získat bouřlivý potlesk. Sofistikované siluety, tlumená barevná paleta i hravé využití kabelek se perfektně hodí pro moderní ženy takzvaně on the go. Pokud hledáte outfity, které si můžete vzít ráno do práce a zároveň v nich skočit večer na skleničku, bude tato kolekce přesně pro vás.
Kožený vínový komplet se sukní a kabátem se skvěle hodí pro nadcházející podzim, stejně tak jako kožená vypasovaná sukně s halenkou a bílými kozačkami. Mezi looky byly i saténové šaty nebo společenské kalhoty s vysokým pasem, jež byl ušit ze saka.
Značka On the boat návrhářky Jany Hořejší se soustředí na upcyklaci a zásadně využívá jen deadstockové materiály nebo vytváří oblečení z již použitých věcí. Letošní kolekce ukázala, kam se designérka posunula. Její důraz na udržitelnost zůstává stejný, ale standardy na šití a výslednou formu se dostaly na vyšší úroveň. Mezi materiály dominoval denim, krajka a bavlna.
Návrhářka se nebála sáhnout do své fantazie, díky čemuž vznikl například pánský top z kravat, kalhoty s našitými saky po bocích nebo obručová sukně z krajky nošená přes džíny. Za povšimnutí stály uvázané kravaty na zápěstí vyšité perlami nebo tašky přes rameno s nápisy apelující na udržitelnost.
Závěrem podzimního ročníku se stala přehlídka návrháře Aleše Hnátka. Minimalistický oděv, tlumené barvy a volné střihy, byly připomínkou toho, od čeho je oblečení, tedy aby se nosilo. Některé kousky, jako například bundy měly sportovní nádech. Kromě street wearovějších uvolněných siluet přinesla kolekce i zajímavé asymetrické střihy a elegantnější kusy. Aleš svoji práci neuzavírá do jednotlivých částí, ale v každé kolekci navazuje a rozvíjí tu předchozí, stejně tak, jako by se měl rozvíjet váš šatník.
MBPFW SS 26, DAY 3
